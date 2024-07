Paris2024. Húngaro Szylagyi, tricampeão olímpico de sabre, eliminado na estreia

“Estou um pouco chocado. Neste momento, nem consigo dizer se estou desapontado ou zangado comigo mesmo. Tudo aconteceu tão rápido, nunca imaginei que a minha única competição individual em Paris acabasse tão rápido”, disse Szilagyi na zona mista.



Szilagyi, que venceu na disciplina de sabre o ouro olímpico em Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020, numa edição disputada em 2021, é o único esgrimista masculino com ‘tripla coroa’ olímpica e procurava em Paris um inédito tetra na modalidade.



O húngaro perdeu 15-8 com Fares Arfa, 27.º do ranking mundial e estreante olímpico, num duelo em que Szilagyi entrou mal e chegou a ter uma desvantagem de 6-0, que ainda reduziu para 6-4, mas sem que conseguisse alguma vez alcançar o canadiano.



Antes de Paris2024, o húngaro, de 34 anos, somava 15 vitórias consecutivas nos últimos três Jogos Olímpicos, tendo a última derrota sido em Pequim2008, quando foi eliminado pelo norte-americano Keeth Smart.



A eliminação de Aron Szilagyi não foi o único choque hoje na competição de esgrima nos Jogos Olímpicos, dia em que o campeão mundial de sabre, o norte-americano Eli Dershwitz, foi eliminado pelo húngaro Csanad Gemesi (15-10), e a campeã olímpica em título de espada, a chinesa Sun Yiwen, foi afastada pela japonesa Miho Yoshimura (14-13).