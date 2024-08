Paris2024. João Coelho eliminado nos 400 metros

O português ficou em quinto lugar na sua série, falhando assim o acesso às meias-finais.





O atleta, recordista nacional da distância, com os 44.79 segundos que fez no ano passado, esta segunda-feira fez 45.64 segundos, bem longe do seu máximo nacional, mas também mais lento do que havia feito nas eliminatórias (45.35).





"Fico muito triste de deixar assim os Jogos Olímpicos. Tenho de continuar a trabalhar e pensar nas próximas", analisou o atleta português aos jornalistas após a prova.



Ainda assim, João Coelho não se mostrou indiferente às vibrações das bancadas: "O ambiente está incrível. 70 mil pessoas... não se podia pedir mais".







O velocista despede-se assim dos seus primeiros Jogos Olímpicos.