Paris2024. Pichardo pediu a Constantino para o ajudar a ser recebido por Rui Costa

Apesar da ausência do atual campeão olímpico do triplo salto da cerimónia de apresentação da Missão portuguesa a Paris2024, para a qual o presidente do COP desconhece o motivo, Constantino assegura que a relação da entidade com Pichardo é “normal”.



“Não é uma personalidade fácil, é uma personalidade que tem que ser gerida com muito cuidado, mas o COP […] tem tido uma relação perfeitamente normal, cordial e colaborante”, resumiu, em entrevista à agência Lusa.



Após vários meses de polémicas e dúvidas em torno de Pichardo, que esteve praticamente um ano sem competir e, em divergência com o Benfica, clube ao qual está ligado contratualmente até aos Jogos Olímpicos Los Angeles2028, sem aceitar o processo de filiação na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo, o atleta vai estar mesmo em Paris2024, embora a situação com o clube da Luz esteja longe de estar resolvida.



“O Pedro Pichardo pediu-me uma reunião. Veio aqui com o pai. E solicitou-me que eu intercedesse no sentido de ele ser recebido pelo presidente do Sport Lisboa e Benfica. Coisa que ele estava a tentar e não conseguia, porque pretendia dar a sua versão dos factos. Não que o Benfica estivesse em falta com ele do ponto de vista das suas obrigações laborais, mas havia um conjunto de problemas e de conflitos”, começou por contar José Manuel Constantino.



Por não ter “acesso direto” a Rui Costa, o máximo dirigente desportivo nacional falou com o presidente da Mesa Assembleia Geral do clube, Fernando Seara, a quem transmitiu o desejo do campeão olímpico do triplo salto.



“Pedi que intercedesse junto do presidente do clube para que o recebesse. Passado algum tempo, o Dr. Fernando Seara enviou-me uma mensagem a dizer ‘o assunto está resolvido, ele vai ser recebido’. Internamente, perguntei se tinha havido alguma evolução, ninguém me soube responder. Esta semana estive com o doutor Fernando Seara e perguntei-lhe, ‘mas afinal ele foi ou não foi recebido’? Ele respondeu-me ‘não’. Não posso dizer mais nada”, revelou.



Apesar do litígio com o Benfica, Pichardo irá defender o seu título no triplo salto nos Jogos Olímpicos Paris2024, que começam na sexta-feira, com a cerimónia de abertura, e terminam em 11 de agosto.