Paris2024: Rui Costa e Nelson Oliveira na prova de fundo de ciclismo

Pela quarta vez em Jogos Olímpicos, Nelson Oliveira garantiu o primeiro diploma para Portugal em Paris2024, com o sétimo lugar no contrarrelógio, mas deverá ter um papel mais de ‘gregário’ para Rui Costa.Conhecido pela sua inteligência neste tipo de provas, Rui Costa tem o segundo melhor resultado português de sempre em provas de fundo, com o 10.º lugar do Rio2016 a ser apenas superado pela medalha de prata conquistada por de Sérgio Paulinho em Atenas2004.O percurso de 273 quilómetros terá as grandes dificuldades já dentro do percurso final em Paris, com três subidas a Montmatre, o ponto mais alto da capital francesa, com uma ascensão de um quilómetro com 6,5% de pendente média de inclinação, além de várias passagens em zonas estreitas e com chão de paralelo.A partida no icónico Trocadéro será dada às 11:00 locais (10:00 em Lisboa), com o curto pelotão de 89 ciclistas a passar por alguns pontos icónicos da cidade antes da partida real, como a Torre Eiffel, as margens do Sena, os Invalides ou o Quartier Latin.O primeiro português em ação no oitavo dia de Paris2024 foi Pedro Buaró, no salto com vara, já afastado da final ao não conseguir ultrapassar a fasquia colocada nos 5,60 metros, ainda longe dos 5,80 que dariam a qualificação direta.Em Marselha, Eduardo Marques parte para as quinta e sextas regatas na nona posição de ILCA 7, enquanto Carolina João e Diogo Costa estão no 11.º posto, após a realização de duas regatas na sexta-feira.





(Com Lusa)