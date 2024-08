Paris2024. Salomé Afonso está nas "meias" dos 1500 metros

A portuguesa apurou-se diretamente para as meias-finais e conseguiu também pulverizar a sua melhor marca pessoal, ao cruzar a linha de meta em 4:04.42, melhorando consideravelmente os 4:06.04 que tinha antes dos Jogos.





Esta terceira ronda da primeira eliminatória foi vencida por Nelly Chepchirchir (4:02.67), seguida por Jessica Hull (4:02.70) e Elle St. Pierre (4:03.22).



A atleta portuguesa manteve-se durante a corrida no meio do grupo alargado de atletas e garantiu a melhor marca pessoal.





No final visivelmente satisfeita confessou à reportagem da RTP: "O meu mantra para esta prova foi muito simples: quando chegamos aqui, o contador começa do zero. Sabia que era das atletas com pior marca, mas também sei o que valho, sei o que trabalhei. Cheguei aqui com essa mentalidade, trabalhei, sei que estou bem. Não vou pôr limitações. Sem pesos, sem pressões", desabafou.



E acrescentou: "Sei que posso fazer melhor, o grande objetivo na semifinal é repetir o que fiz aqui, entrar sem medos, sem limitações, com confiança e não pensar em marcas, em resultado X ou Y, mas desfrutar acima de tudo".