Paris2024: Tenista Markéta Vondrousova, vice-campeã olímpica, ausente por lesão

"Lamento imenso, mas, por motivos de saúde, não participarei nos Jogos Olímpicos. Esperei até ao último momento para, pelo menos, jogar em pares, mas os problemas na mão não me permitem estar no court. Vou focar-me agora em estar em forma para o Open dos Estados Unidos", escreveu, nas redes sociais, a tenista de 25 anos.



Vondrousova, atual 18.ª classificada no ranking mundial WTA, chegou em 2019 à final de Roland Garros, onde se disputa o torneio olímpico.



Este mês, destacou-se pela negativa como a primeira competidora desde 1994 a ser afastada na primeira ronda de Wimbledon depois de ter vencido a edição do ano anterior, no All England Club.



Há três anos, na invulgar final de Tóquio2020, Vondrousova perdeu para a suíça Belinda Bencic, que se impôs por 7-5, 2-6 e 6-3.



O sorteio dos torneios olímpicos de ténis de Paris2024 vai ser realizado na quinta-feira e a competição principia no sábado.