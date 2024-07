Paris2024. Thomas Bach pede que se celebre a alegria do desporto

”, referiu.No seu discurso durante a cerimónia de abertura dos Jogos da XXXIII Olimpíada, Bach disse que não havia melhor lugar do que Paris para “partilhar a magia dos Jogos Olímpicos com todo o mundo”.”, afirmou.Voltando aos atletas, Bach disse que “chegaram a Paris como atletas”, mas “agora são olímpicos”, tornando-se parte de “algo maior” do que eles próprios.”, afirmou.Bach salientou que, como atletas olímpicos, cuidam uns dos outros, vivem em solidariedade, o que permite que, “num mundo dividido por guerras e conflitos”, todos possam estar juntos, “unindo atletas dos territórios de todos os 206 comités olímpicos nacionais e da equipa olímpica de refugiados”.Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.