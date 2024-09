Parlamento saúda “melhor prestação de sempre” nos Jogos Olímpicos

Neste voto de congratulação, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o parlamento destaca que “a delegação portuguesa, com quatro medalhas - uma de ouro, duas de prata e uma de bronze - e catorze diplomas olímpicos, alcançou nestes Jogos a sua melhor prestação de sempre”.



“Os resultados são admiráveis, e honram o país”, lê-se no voto, em que se acrescenta que, “a montante dos resultados, há certamente muito esforço, dedicação e sacrifício”.



“Importa, por isso, saudar cada um dos 72 atletas - mais de metade dos quais, estreantes em competições olímpicas - que compunham a Missão Olímpica Portuguesa e que representaram, nos Jogos Olímpicos, as cores de Portugal”, destaca-se.



O parlamento manifesta assim “o seu louvor e gratidão à Missão Olímpica Portuguesa, na pessoa do seu chefe, Marco Alves, bem como ao Comité Olímpico Português e a cada um dos atletas que integraram a delegação”.



“Saúda também as famílias dos desportistas, os seus clubes desportivos e todos os parceiros públicos e privados que contribuíram para a preparação e para a rede de apoio dos atletas, ajudando deste modo ao assinalável sucesso da Missão Olímpica Portuguesa”, refere-se.



Neste período de votações, o parlamento aprovou também por unanimidade outro voto de congratulação, igualmente apresentado por Aguiar-Branco, à missão portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Paris.



Nesse voto, o parlamento salienta que a missão portuguesa registou “um amplo sucesso, ao conquistar sete medalhas”, a que se somam “dezoito diplomas paralímpicos, que assinalam classificações situadas entre o quarto e o oitavo lugares”.



“Estes resultados, além de terem excedido a prestação portuguesa nas últimas três edições dos Jogos Paralímpicos, permitem também que o saldo acumulado de medalhas paralímpicas obtidas por Portugal tenha já ultrapassado a centena, o que constitui um marco histórico para o desporto adaptado no nosso país”, salienta-se.



A Assembleia da República refere ainda que, “há no desporto, uma importante dimensão competitiva, que convida à celebração dos resultados obtidos”, mas, a montante dessas classificações, existe igualmente “um exercício silencioso de determinação e disciplina, de treino, de espírito desportivo e de superação pessoal”.



“Esforço que, no caso do desporto adaptado, é particularmente significativo, porquanto sinaliza a toda a sociedade a urgência do combate pela inclusão e a dignidade inalienável de todas as pessoas”, sublinha-se.



O parlamento expressa assim “a sua congratulação e admiração à Missão Portuguesa nos Jogos Paralímpicos, ao Comité Paralímpico Português e a cada um dos atletas que competiram nestes Jogos”.



“Saúda também os treinadores, os técnicos, os responsáveis pela assistência médico, os clubes e todos os que contribuíram, direta ou indiretamente para a preparação dos desportistas portugueses. Cumprimenta ainda as famílias, os amigos e as comunidades de origem dos atletas”, lê-se.