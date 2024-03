Reatribuição de medalhas olímpicas poderá decorrer em local de Paris2024

A reatribuição de medalhas olímpicas, na sequência de sanções por doping ou outras, a atletas previamente fora do pódio poderá ocorrer no ‘Parque dos Campeões’ em Paris2024, segundo uma recomendação hoje adotada pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

O Conselho Executivo do COI não marcou qualquer cerimónia, mas adotou uma recomendação da Comissão de Atletas, segundo comunicado hoje divulgado, aumentando o tipo de possibilidades de reatribuição para sete.



Assim, além “da próxima edição dos Jogos Olímpicos”, os atletas em causa podem receber a medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude, na sede do COI ou no Museu Olímpico, além de uma cerimónia privada ou na sede de uma federação.



“Como exceção”, nota a Comissão de Atletas, a adição do Parque dos Campeões foi integrada, permitindo a atletas receber os ‘metais’ nos jardins Trocadéro.



Esta medida poderá aplicar-se ao pódio dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022 de patinagem artística por equipas, alterado em janeiro após a suspensão por doping de Kamila Valieva.



Ainda assim, o facto de ainda existir a possibilidade de recurso para atletas sancionados pode impedir o novo pódio de ser atribuído (os russos caíram para terceiro, atrás de Estados Unidos e Japão”), segundo as condições especificadas pelo COI.