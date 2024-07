Teresa Bonvalot eliminada na repescagem de surf

Depois de ter ‘caído’ na primeira ronda, ao ser batida pela norte-americana Carissa Moore, campeã olímpica e cinco vezes campeã do mundo, e por Matsuda, no sábado, Teresa Bonvalot, de 24 anos, somou hoje 6,84 pontos (3,67 e 3,17) e foi novamente derrotada pela nipónica.



A surfista natural de Cascais, nona em Tóquio2020, liderou praticamente todo o ‘heat’, mas um ‘tubo’ levou Matsuda para a liderança, com 9,77 pontos (7,67 e 2,1), e para uma das 16 vagas na próxima eliminatória.



Igualmente na luta por chegar à terceira ronda, marcada para segunda-feira, às 22:48 (horas em Lisboa), está Yolanda Hopkins, quinta em Tóquio2020, que também hoje vai enfrentar a repescagem, na oitava bateria, a partir das 21:00, frente à neozelandesa Saffi Vette.



Hopkins, de 26 anos, foi relegada para esta fase pela sul-africana Sarah Baum e pela norte-americana Caroline Marks.



A competição feminina de surf está calendarizada até quarta-feira, em Teahupo’o, na Polinésia Francesa, a mais de 15 mil quilómetros da capital francesa.