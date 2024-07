Surfista Yolanda Hopkins diz que apuramento foi conseguido com estratégia

“Foi um ‘heat’ com poucas oportunidades. Acabei por ganhar com estratégia e não só pela força do meu surf. Espero que venhamos a ter melhores ondas porque quero dar mais ‘show’ no próximo ‘heat’”, disse.Hopkins, quinta na estreia do surf nos Jogos Tóquio2020, superou a segunda ronda, com modestos 4,67 pontos (3,67 e um), mas suficientes para bater a neozelandesa Saffi Vette, que não foi além de 1,27 (0,67 e 0,60).

Depois de ter 'caído' na repescagem no embate com a sul-africana Sarah Baum e com a norte-americana Caroline Marks, no sábado, a algarvia de 26 anos assegurou no domingo a passagem à terceira ronda, marcada para as 03:00 (horas em Lisboa) de terça-feira, frente à costa-riquenha Brisa Hennessy.

Já Teresa Bonvalot foi afastada da competição pela japonesa Shino Matsuda, na repescagem.

A surfista natural de Cascais, nona em Tóquio2020, liderou praticamente o primeiro ‘heat’ da eliminatória, mas um ‘tubo’ levou Matsuda para a liderança, com 9,77 pontos (7,67 e 2,1).

“O evento para mim acabou. Claro que queria mais, como qualquer atleta que sonha com isto, mas demonstrei a raça do povo português e a minha raça. Tentei levar a bandeira portuguesa bem alto em condições com que não estamos tão familiarizadas, mas tenho de ser mais meiga para mim mesma e olhar para o lado positivo. Estar aqui e fazer parte destes Jogos pelo meu esforço é algo de que não me irei esquecer. Mas tenho mais vontade ainda de me classificar para os próximos Jogos. Por mim e por todos os portugueses”, salientou.

João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf, elogiou o desempenho das surfistas lusas e manifestou confiança num bom resultado de Yolanda Hopkins.“Estamos a viver momentos históricos nestes Jogos Olímpicos, com a Teresa e a Yolanda a representarem com brio e coragem o nosso país e o nosso surf. Esta onda de Teahupo’o é uma onda única e que requer muita coragem, perícia e alguma sorte. A Teresa não teve a sorte do seu lado, mas só podemos agradecer-lhe o empenho e o trabalho. Faltou-lhe essa ponta de sorte. Felizmente, a Yolanda conseguiu passar esta ronda e continua em prova graças também a uma grande inteligência competitiva e muita atitude. Agora vamos todos torcer por ela, sabendo que tem qualidade para ombrear com as melhores”, referiu.