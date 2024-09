Paralímpicos: Carolina Duarte e Djibrilo Iafa são os porta-estandartes no encerramento

Carolina Duarte conquistou hoje a medalha de bronze na prova de 400 metros T13 (deficiência visual), enquanto Djirbilo Iafa também foi bronze no torneio de -73 kg para atletas cegos, dando ao judo português a primeira medalha em Jogos Paralímpicos.



Depois de a cerimónia de abertura ter decorrido na Praça da Concórdia, no coração da cidade, a de encerramento terá lugar no Stade de France, e tem início marcado para as 20:30 locais (19:30 em Lisboa).



Com um atleta luso ainda em prova, Portugal conquistou, após 12 dias de competição, sete medalhas (duas de ouro, uma de prata e quatro de bronze), tendo igualado os resultados de Pequim2008.



Portugal está representado nos Jogos Paralímpicos Paris2024 por uma comitiva de 27 atletas, competindo em nove modalidades.