Paralímpicos. Djibrilo Iafa vai lutar pelo bronze

Djibrilo Iafa começou o torneio com uma vitória, por "ippon", sobre o turco Gokce Yavuz, nos quartos de final, sendo depois derrotado, também por "ippon", pelo alemão Lennart Sass, e relegado para as repescagens.No combate que dava acesso à luta pelas medalhas de bronze, o português, que em Tóquio2020 foi nono classificado, derrotou por "ippon" o francês Armindo Rodrigues, em apenas 21 segundos.Na Arena Champs de Mars, em Paris, onde na quinta-feira Miguel Vieira fechou com o sétimo lugar o torneio de -60 kg, após duas derrotas, os combates para atribuição de medalhas têm início às 15h00 em Lisboa.