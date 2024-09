Sandro Baessa medalha de prata nos 1500 metros T20

Sandro Baessa, de 25 anos, correu a distância em 3.49,46 minutos, melhorando o recorde nacional que já lhe pertencia (3.52,84).Sandro Baessa completou a final em 3:49.46 minutos, com 45 centésimas de segundo de avanço para o terceiro classificado, o norte-americano Michael Brannigan, e a 4.06 segundos da medalha de ouro. A marca de Sandilands (3:45.40) constitui um novo recorde do mundo.É a quinta medalha para Portugal em Paris, depois dos ouros de Cristina Gonçalves, no boccia BC2, e do atleta Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e dos bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, no contrarrelógio H5 de estrada.