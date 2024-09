Tomás Cordeiro fora da final dos 100 metros costas S10

Na Arena Paris La Defense, o nadador da Associação Louzan Natação, detentor do recorde nacional (1.03,75 minutos), terminou a sua eliminatória na quarta posição, com 1.04,66, mas foi 10.º na classificação geral das qualificações, falhando a presença na final, agendada para a tarde.



Tomás Cordeiro, de 20 anos, que foi 15.º nos 100 metros bruços, despede-se no domingo dos Jogos Paris2024, com a participação nas eliminatórias dos 200 metros estilos.



Com uma representação de quatro atletas, a natação portuguesa regressou em Paris2024 às medalhas paralímpicas, após um interregno que durava há 16 anos, com Diogo Cancela a conquistar o bronze na prova dos 200 metros estilos S6.



Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências locomotoras são agrupados nos diversos estilos (livres, costas, bruços, mariposa e estilos) de acordo com as suas capacidades funcionais através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.



As classes entre o um e o 10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as categorias 11, 12 e 13 são exclusivas para nadadores com deficiência visual, e a classe 14 para atletas com deficiência intelectual.