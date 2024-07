Hifumi Abe revalida título em -66 kg, Keldiyorova brilha em -52 kg

A dupla de irmãos chegava aos Jogos Olímpicos Paris2024 ‘invencível’ desde 2019 e como grandes candidatos a repetirem os títulos que tinham conquistado há três anos em Tóquio2020, mas Uta Abe caiu antes de tempo, pelo menos na sua perspetiva.



Em femininos, a tetracampeã mundial e campeã olímpica de -52 kg tinha contra o si o facto de não ser cabeça de série e, por isso, com um sorteio que a deixava no caminho da líder mundial, a cazaque Diyora Keldiyorova, o que se revelou ‘fatal’.



Mais do que a glória dos campeões, a imagem do dia pertence a Uta Abe, com a judoca absolutamente destroçada, num choro convulsivo nos braços do seu treinador, sem conseguir sair pelo seu pé da Arena Champ-de-Mars, perante o sonho desfeito.



Uma tristeza a contrastar com o caminho imparável de Keldiyorova (vice-campeã mundial em 2023 e este ano), treinada pelo antigo bronze olímpico alemão Marko Spittka, que só parou no primeiro lugar do pódio.



A uzbeque, que afastara Abe, a grande favorita, teve argumentos para eliminar quem lhe apareceu no caminho, até à final com a kosovar Distria Krasniqi, uma outra campeã olímpica em Tóquio2020, mas então em -48 kg.



Os bronzes foram entregues à francesa Amandine Buchard, depois de ser prata em Tóquio2020, e à brasileira Larissa Pimenta, instantes depois de o seu compatriota Willian Lima se contentar com o prata diante de Hifumi Abe.



Abe, que tal como a sua irmã estava invencível desde 2019, mantém o estatuto, numa categoria em que, à partida, tinha bem a noção que nenhum dos 27 inscritos em Paris2024 alguma vez o tinha derrotado.



Também em masculinos, o pódio ficou completo com os bronzes do líder mundial Denis Vieru (Moldova), também ele impotente nas meias-finais com Abe, e de Gusman Kyrgyzbayev (Cazaquistão), 26.º do ranking mundial de -66 kg e que foi a surpresa da jornada.