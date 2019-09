Judoca norte-americano Jack Hatton morre aos 24 anos

Lusa Comentários 26 Set, 2019, 11:08 | Judo

J“É com o coração muito pesado que o Judo USA informa da morte inesperada do membro da seleção nacional Jack Hatton”, indicou a Federação, lembrando que o judoca conquistou diversas medalhas em competições pelo mundo.



O judoca, que competia na categoria dos -81 kg, esteve recentemente nos Mundiais e no ‘ranking’ mundial ocupava o 30.º lugar, com vaga continental para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.



Hatton tinha sido medalha de bronze coletiva nos jogos Pan-americanos em Lima este ano, e a título individual tinha como último melhor resultado a medalha de prata conquistada no Grande Prémio de Antalya, em 2018.