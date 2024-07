Paris2024. Irmãos Abe podem continuar a reescrever história

Uta, de 24 anos, foi a primeira a experimentar a glória olímpica na capital do seu país, com Hifumi, dois anos mais velho, a seguir-lhe o exemplo pouco depois, mas hoje, em Paris, a ordem inverte-se, com a final masculina de -66 kg a anteceder a feminina de -52 kg.Apesar de não liderarem os rankings das respetivas categorias, os irmãos Abe terão de ser incluídos na restrita lista de favoritos, no segundo dia de Paris2024 após a cerimónia de abertura, que vai distribuir 13 medalhas de ouro, de oito modalidades.Depois de ter tido honras de abertura do quadro de medalhas, no sábado, com a conquista do título na prova de carabina a 10 metros de equipas mistas por parte da China, o tiro regressa com mais duas finais, de pistola a 10 metros, masculina e feminina.