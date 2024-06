Paris2024. Taís Pina sente um "misto de emoções" e só quer dar o máximo nos Jogos

“Ainda é um misto de emoções. Sinceramente, ainda não acredito, mas fico muito contente por ter conseguido, porque este ano foi, realmente, de loucos. Por isso, ver tudo dar certo e que o trabalho foi bem conseguido, é um motivo de orgulho”, começou por dizer à agência Lusa.



Aos 19 anos, a judoca do Sport Algés e Dafundo soube hoje de manhã que vai estrear-se em Jogos Olímpicos, em -70 kg, após a realocação de quotas na sua categoria.



“Por acaso, fiquei em choque. Não conseguia reagir. Não conseguia expressar nada, estava em choque. Acho que foi por causa das vagas da Oceânia que não foram utilizadas por completo. Essas vagas são ‘enviadas’ para os outros atletas, e como eu estava bem no ranking, a apenas três pontos da qualificação direta…”, explicou.



Agora, Taís Pina só quer dar o seu melhor em Paris2024 e “também desfrutar do momento”.



“Estou nos primeiros Jogos, nesta idade, não esperava de todo. É dar o máximo”, antecipou sobre a presença na capital francesa.



Uma das sensações da temporada, depois de conquistar o ouro no Grand Slam do Cazaquistão, a prata no Grand Slam de Antália e ter sido quinta no de Paris, a jovem judoca acredita que o seu apuramento olímpico começou a ser construído “muito antes”.



“Houve uma fase em 2022 em que não podia competir, estive esse ano todo sem competir. Mas não desisti, continuei a treinar, a trabalhar. Depois, em 2023, tinha a minha fase de júnior – ainda tenho -, mas comecei a ter alguns resultados. Comecei a ir a provas mais importantes, consegui a medalha de bronze no Campeonato Europeu de sub-23. Acho que impulsionou o começo desta caminhada”, defendeu.



Medalha de bronze nos Europeus de sub-23, em novembro passado, Pina considera que esta qualificação olímpica é “fruto de muito trabalho”.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto.