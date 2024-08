"Teddy Bear" Riner pode sagrar-se "rei" dos títulos e medalhas

Apesar do posicionamento pouco habitual na hierarquia, o francês, 11 vezes campeão do mundo apresenta-se em grande forma, com triunfos em cinco provas internacionais desde fevereiro, entre as quais no Grand Slam de Paris, onde se impôs pela oitava vez, um recorde do evento.Riner pode deixar a França em ebulição na despedida das provas individuais de judo.



Ao todo, serão atribuídas hoje mais 25 medalhas de ouro, nas modalidades de tiro, saltos para a água, remo, trampolins, desporto equestre, vela – a falta de vento, na quinta-feira, adiou a decisão no skiff (49er e 49erFX) -, badminton, tiro com arco, judo, ténis, esgrima, natação, atletismo e ciclismo.