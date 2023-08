Artur Jorge quer Sp. Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões

“Esse é o meu grande trabalho nesta altura e tenho tido o cuidado de falar com os jogadores, porque não quero que possa ser contagioso o entendimento de que somos favoritos. Não entendo que somos favoritos de coisa nenhuma. O adversário foi segundo classificado da Liga sérvia [na época passada], já está a competir e chega a esta prova por mérito, temos que respeitar o adversário, que é forte”, disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida de terça-feira.Artur Jorge destacou que a pré-temporada foi preparada sabendo que a equipa ia começar a “competir ao mais alto nível”.“Tivemos o cuidado de preparar a especificidade deste jogo, mas também do mês de agosto, que será tremendo, com oito jogos [se disputar o play-off]. Preparámos o trabalho com muita ambição e compromisso, será uma das imagens de marca da nossa temporada”, disse.O treinador frisou que os jogadores estão “focados e determinados em poder passar esta e a próxima eliminatórias para chegar à fase de grupos, que é o grande objetivo imediato” do Sporting de Braga.A maior experiência dos bracarenses “é muito importante”, tendo o técnico destacado que a contratação dos reforços levou isso em linha de conta.“Tivemos o cuidado de contratar pouco, mas bem, fomos ao detalhe. O percurso que tiveram nas suas carreiras, estarem habituados a ganhar, identificam-nos com a identidade da nossa equipa”, disse.Artur Jorge revelou ainda que Tormena ficou de fora da lista de inscritos porque está castigado, não confirmando uma eventual saída do central brasileiro, e notou que o plantel está fechado "neste momento".Sporting de Braga e Backa Topola defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo austríaco Harald Lechner. A segunda mão realiza-se em 15 de agosto, na Sérvia.





O "sonho" de Ricardo Horta





Disputar a fase de gupos da Liga dos Campeões é algo com que Ricardo Horta sonha “desde criança”, competição que considera a “melhor do mundo".



“É um sonho desde criança, a Liga dos Campeões é a melhor competição de todas, já tive a sorte de disputar um Mundial, mas acho que a Liga dos Campeões é fabulosa. Já a acompanho desde que me conheço, nunca tive o prazer de a jogar e gostava muito que esse desejo se cumprisse aqui. Eu e os meus colegas vamos fazer tudo para que possamos chegar à fase de grupos”, disse o jogador na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão da terceira pré-eliminatória, na terça-feira, diante dos sérvios do Backa Topola.



Para o avançado de 28 anos, capitão e melhor marcador da história do Sporting de Braga, “a equipa está bem, ansiosa por começar a competição”.



“Estamos preparados para o que aí vem, sabemos que é um adversário difícil, se chegou a esta fase é com todo o mérito”, notou.



Ricardo Horta frisou a importância de a equipa alcançar o objetivo de chegar à fase de grupos da ‘Champions’.



“É importantíssimo o Sporting de Braga estar entre os melhores clubes do mundo, dá uma imagem fabulosa ao clube, já para não falar da parte financeira. Todos os jogadores querem jogar nos grandes palcos”, disse.



O experiente jogador elogiou ainda os reforços que chegaram a Braga esta época: “Foram todos muito bem escolhidos e vieram acrescentar algo de novo à equipa. Estão todos muito bem integrados, cabe agora ao treinador decidir se vão jogar ou não”.







(Com Lusa)