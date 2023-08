Treinador do Backa Topola dá favoritismo ao Braga, mas promete dar luta

Confrontado com o facto de o técnico Artur Jorge ter recusado assumir o favoritismo na eliminatória, o treinador sérvio começou por “agradecer as palavras”, porque demonstram “respeito” pela sua equipa.



“Mas, uma coisa é clara, pelo passado e pelos resultados que tem tido ultimamente nas competições europeias, o Sporting de Braga é favorito neste duelo”, disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão.



Contudo, frisou: “Aceito esse favoritismo, mas nunca aceito resultados ou jogos perdidos antes do jogo. Vamos fazer tudo para fazer frente a uma equipa fortíssima como a do Sporting de Braga”, disse.



Instado a destacar os jogadores mais perigosos dos minhotos, preferiu dizer que “o ponto forte [do Sporting de Braga] é o coletivo”.



“É um prazer jogar com uma equipa como o Braga e a este nível europeu, sei da qualidade individual e coletiva do Sporting de Braga, tem muitas boas individualidades, mas o ponto forte é o coletivo”, disse.



Zarco Lazetic, de 41 anos, frisou que jogar contra o Sporting de Braga, a equipa que menos queria que tivesse saído em sorte ao Backa Topola, é “o maior desafio para o clube, equipa técnica e jogadores”, mas também “uma motivação para contrariar” isso.



O lateral esquerdo Petrovic, ex-jogador do Desportivo de Chaves, lembrou a “boa experiência” tida no clube flaviense em 2016/17, ainda que tenha jogado muito pouco (apenas dois jogos incompletos), e destacou que o Backa Topola é “uma equipa que joga junto já há algum tempo e se conhece muito bem”.



“Somos muito fortes e estamos confiantes que amanhã [terça-feira] vamos fazer um bom jogo e conseguir um resultado que possa ajudar a passar a eliminatória”, disse.



O Backa Topola já começou oficialmente a época, tendo somado um triunfo e um empate nas duas primeiras jornadas, sendo atual terceiro classificado.



Sporting de Braga e Backa Topola defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo austríaco Harald Lechner. A segunda mão realiza-se em 15 de agosto, na Sérvia.