Bayern e Atlético praticamente apurados, FC Barcelona escapa a derrota em Newcastle

Na primeira metade de jogos da primeira mão dos ‘oitavos’, o Bayern foi ao campo da Atalanta ‘esmagar’ os italianos por 6-1, enquanto o Atlético Madrid recebeu e bateu o Tottenham, por 5-2, numa partida em que aos 22 minutos já vencia por 4-0.



Já o FC Barcelona alcançou um precioso empate no norte de Inglaterra, frente ao Newcastle (1-1), isto depois de, horas antes, o Liverpool ter sofrido um inesperado desaire em Istambul perante o Galatasaray (1-0).



Bayern e Atlético vão assim 'cumprir calendário' na próxima semana, na segunda mão, enquanto o FC Barcelona tem tudo para afastar o Newcastle no Camp Nou e o Liverpool, apesar da derrota, continua favorito na eliminatória frente ao campeão turco.



A goleada da noite aconteceu em Bérgamo, mas as atenções da primeira noite dos ‘oitavos’ da ‘Champions’ acabaram viradas para Madrid, onde o Atlético reforçou ainda mais a época sofredora do Tottenham, que na Premier League está apenas a um ponto da zona de despromoção.



Já a equipa de Diego Simeone vencia por 3-0, com golos de Llorente, aos seis minutos, do francês Griezmann, aos 14, e do argentino Julián Álvarez, aos 15, o que levou o técnico dos londrinos, Igor Tudor, a tirar imediatamente de campo o seu guarda-redes, o checo Antonin Kinsky, que teve grandes responsabilidades em dois desses tentos.



Kinsky, guardião de 22 anos que tinha apenas dois jogos esta temporada, ambos na Taça da Liga inglesa, saiu visivelmente abatido e seguiu diretamente para os balneários.



Mesmo assim, aos 22 minutos, Le Normand fez o 4-0 e Álvarez acabaria por 'bisar' na segunda parte, aos 55.



A derrota não foi mais pesada para os londrinos graças ao espanhol Pedro Porro, antigo lateral do Sporting, que fez, aos 26 minutos, o 4-1, e assistiu Solanke, aos 76, para o 5-2.



Esta foi a sexta derrota seguida do Tottenham em todas as provas, a quarta do técnico croata Igor Tudor, que só sabe perder desde que chegou aos ‘spurs’.



No meio deste ‘pesadelo’ londrino, João Palhinha foi lançado no Tottenham aos 68 minutos, saindo de campo em tempo de compensação e já não regressando, após um choque de cabeças assustador com o companheiro de equipa Romero.



Ainda mais desnivelado, mas sem o drama de Madrid, foi o triunfo do Bayern, que contou com Raphaël Guerreiro a partir dos 86 minutos.



O francês Olise foi a figura da goleada, com um ‘bis’, aos 22 e 64 minutos, numa partida em que o croata Stanisic, aos 12, Gnabry, aos 25, o senegalês Jackson, aos 52, e Musiala, aos 67, também se juntaram à lista de marcadores.



O também croata Pasalic fez o tento de honra da Atalanta, aos 90+3 minutos, numa eliminatória que segue para Munique 99% resolvida.



Mais disputado foi o embate em Newcastle upon Tyne, onde os ‘magpies’ ficaram perto da surpresa e de repetir o que tinham alcançado em 1997/98 diante dos catalães (vitória por 3-2), numa partida com final 'frenético'.



Barnes, aos 86 minutos, fez ‘explodir’ o St. James' Park, mas uma falta completamente escusada nos descontos abriu caminho para Lamine Yamal fazer o 1-1, na marcação de uma grande penalidade.



João Cancelo, de regresso à ‘Champions’ depois da ‘aventura’ na Arábia Saudita, esteve a tempo inteiro na equipa catalã.



No primeiro jogo do dia, o Galatasaray adiantou-se na eliminatória com o Liverpool, graças a um golo do gabonês Lemina, logo aos sete minutos, que garantiu o triunfo dos turcos por 1-0, em Istambul.



A primeira mão dos ‘oitavos’ conclui-se na quarta-feira, com os duelos Bayer Leverkusen-Arsenal, Paris Saint-Germain-Chelsea, Real Madrid-Manchester City e Bodo/Glimt-Sporting.