Bayern e PSG. Final da Liga dos Campeões decide-se hoje em Lisboa

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A 65ª final da Liga dos Campeões realiza-se este domingo entre duas equipas de topo. Bayern de Munique e Paris Saint-Germain frente a frente no relvado do Estádio da Luz, com os alemães à procura do sexto título europeu e os franceses em estreia numa decisão da prova.