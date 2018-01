Bayern Munique anuncia contratação de Leon Goretzka

Inês Geraldo - RTP 19 Jan, 2018, 17:37 | Liga dos Campeões

Considerado uma das maiores esperanças do futebol alemão, Leon Goretzka deu nas vistas no Schalke 04, clube que está a representar pela quinta época. A terminar a ligação contratual com o clube de Gelsenkirchen, o jogador de 22 anos vai assinar pelo campeão alemão a custo zero.



“Estamos felizes por anunciar que Leon Goretzka, internacional alemão com um grande futuro, decidiu representar o Bayern Munique apesar da forte concorrência de grandes clubes internacionais”, declarou Karl-Heinz Rummenigge.





Em julho próximo, o médio de 22 anos muda-se do Schalke 04 para o Bayern, tendo avisado os responsáveis do clube atual.“Leon Goretzka informou-nos no início desta semana que queria sair do clube e juntar-se ao Bayern”, anunciou o diretor desportivo do clube de Gelsenkirchen, Christian Heidel.O responsável do Schalke 04 disse que o jogador já passou os testes médicos para poder assinar pelo Bayern Munique, tendo sido avisado por Rummenigge, e que o clube está prestes a perder um grande jogador.Heidel explicou que tudo foi feito para manter Goretzka no Schalke mas sem sucesso.Leon Goretzka tem apenas 22 anos e formou-se no VfL Bochum. O jogador representou a equipa principal do Bochum em 36 jogos e marcou quatro golos.Na época 2013/14, Goretzka foi contratado pelo Schalke 04, e com 17 anos impôs-se na equipa principal. Em cinco temporadas, o médio realizou 130 jogos e marcou 19 golos.Goretzka já é internacional pela seleção alemã e foi um dos grandes destaques da última edição da Taça das Confederações que foi vencida pela. O médio já leva 12 jogos e seis golos marcados.