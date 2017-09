Benfica, FC Porto e Sporting `obrigados` a entrar bem na Liga dos Campeões

Lusa 11 Set, 2017, 10:04 / atualizado em 11 Set, 2017, 10:09 | Liga dos Campeões

Na terça-feira, as 'águias' recebem um dos conjuntos pretendentes ao segundo posto do Grupo A, e os 'leões' defrontam fora a equipa com o qual é expectável que lutem pelo terceiro do Grupo D, enquanto, quarta-feira, os 'dragões' são anfitriões da equipa mesmo cotada do Grupo G.



Uma entrada positiva dos três 'grandes' pode ser decisiva para um trajeto positivo na prova e, pelo contrário, um desaire a abrir pode, desde já, começar a comprometer as aspirações das equipas lusas, que não parecem ter grande margem para errar.



No Grupo A, os tetracampeões nacionais em título, que participam na fase de grupos pela 13.ª vez, começam em casa pela sétima vez e, nas seis ocasiões anteriores, nunca perderam, tendo somado quatro vitórias e dois empates.



As igualdades, ambas a um golo, aconteceram em 2011/12, face ao Manchester United, e na época passada, face ao Besiktas, por culpa do ex-benfiquista Talisca, com um golo na execução perfeita de um livre direto já nos descontos.



Nos restantes embates caseiros, os 'encarnados' bateram Lille (1-0, em 2005/06), Hapoel Televive (2-0, em 2010/11), Anderlecht (2-0, em 2013/14) e Astana (2-0, em 2015/16), sendo que só a primeira e a última 'embalaram' para os 'oitavos'.



Desta vez, o adversário é o CSKA Moscovo, que cumpre a quinta presença consecutiva na fase de grupos, após quatro presenças em que ficou sempre no último lugar do seu grupo, depois de arranques fora, com três derrotas e um empate, na época passada, a dois golos, no reduto do Bayer Leverkusen.



No outro encontro do agrupamento, o Manchester United, de José Mourinho, é claramente favorito, na receção ao Basileia.



Representante luso no Grupo D, o Sporting, na oitava presença na fase de grupos, inicia em casa pela quinta vez e primeira desde 2007/08, quando caiu por 1-0 na receção ao Manchester United, por culpa de um golo de Cristiano Ronaldo, aos 62 minutos.



Essa má entrada foi, porém, exceção, pois as restantes três entradas em casa foram 'grandiosas', com um 3-0 ao Mónaco, em 1997/98, um 2-2 com o Real Madrid, em 2000/01, e um 1-0 ao Inter de Milão. Ainda assim, nenhuma conduziu ao apuramento.



A única vez que os 'leões' seguiram em frente aconteceu em 2008/09 e a estreia foi fora, frente ao FC Barcelona, frente ao qual o Sporting venceu por 3-1.



Quanto ao Olympiacos, está de regresso à 'Champions', depois de ter falhado a edição do ano passado. Como aconteceu de 2011/12 a 15/16, arranca em casa, onde perdeu por quatro vezes e ganhou uma, ao Atlético de Madrid, por 3-2, em 2014/15.



Independentemente do resultado da estreia, os gregos nunca ficaram, nestes cinco anos, no último lugar do seu agrupamento e, em 2013/14, lograram mesmo chegar aos oitavos de final, caindo perante o Manchester United.



O jogo 'grande' da primeira ronda do agrupamento, está marcado para Nou Camp, onde o 'Barça', de Nelson Semedo e André Gomes, reedita os 'quartos' da época passada com a Juventus, que, então, empatou a zero, depois de ter vencido em casa por 3-0.



Na quarta-feira, entre em ação o FC Porto, que vai para a sua 22.ª presença na fase de grupos, sendo co-recordista. Das 21 anteriores, os 'dragões' começaram 10 em casa e nunca perderam, somando quatro vitórias e seis empates.



O derradeiro a visitar o Dragão na primeira jornada foi o FC Copenhaga, que, na época passada, conseguiu um surpreendente empate a um golo, o mesmo registo que o Besiktas, que fará regressar Pepe e Ricardo Quaresma, logrou, um dia antes, na Luz.



Os 'dragões' tentam ultrapassar a fase de grupos pela 14.ª vez, sendo que já têm o seu nome gravado a 'ouro' na história da competição, face ao triunfo de 2003/04, o último que fugiu aos quatro 'grandes' (Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha).



Quanto aos turcos, cumprem o primeiro jogo na prova desde que, a 06 de dezembro do ano passado foram goleados por 6-0 no reduto do Dinamo de Kiev, resultado que os impediu de ficarem à frente dos 'encarnados' no Grupo B e seguirem para os 'oitavos'.



O outro embate do Grupo G promete, na Alemanha, onde o estreante Leipzig, vice-campeão alemão em título, recebe o Mónaco, de Leonardo Jardim, João Moutinho e Rony Lopes, que chegou às meias-finais na temporada transata.



No que respeita aos outros agrupamentos, destaque para os embates Liverpool-Sevilha, no Grupo E, e para a receção do Tottenham ao Borussia Dortmund, num Grupo H que inclui o bicampeão em título Real Madrid, anfitrião do APOEL Nicósia.