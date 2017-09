Castro vê FC Porto como "favorito" para a receção ao Besiktas

Lusa 11 Set, 2017, 10:08 | Liga dos Campeões

O embate de quarta-feira, que assinala também o regresso de Ricardo Quaresma e Pepe ao Estádio do Dragão, tem tudo para ser "um bom jogo", no entender do jogador de 29 anos, que reforça a importância da mentalidade competitiva introduzida pelo treinador Sérgio Conceição nos 'dragões'.



"Acredito que o FC Porto possa ser considerado favorito, porque joga em casa e costuma tirar bom proveito disso na Liga dos Campeões. O Besiktas também é uma boa equipa e em casa acredito que serão difíceis de bater", afirma, acrescentando: "Jogando em casa, o FC Porto não vai querer mudar a mentalidade que tem trazido bons resultados neste início de época".



Atualmente ao serviço dos turcos do Goztepe, Castro é um observador privilegiado do primeiro oponente dos 'azuis e brancos' no Grupo G e lança algumas 'dicas' para que o FC Porto possa aproveitar e sair vencedor.



"O ponto mais forte do Besiktas é mesmo o ataque, sendo que a defesa não é tão boa como outros setores. Se o FC Porto pressionar bem na frente, os jogadores do Besiktas podem cometer erros", salienta, sem esquecer a passagem do avançado Aboubakar pelo emblema turco na época transata: "Conhece bem a equipa e vai ser uma vantagem".



Em declarações à Lusa, o jogador luso, que se formou no FC Porto e com o qual teve contrato até 2014, realça o mérito de Sérgio Conceição na entrada forte do FC Porto nesta temporada e lembra que "as vitórias trazem vitórias" e alimentam a confiança dos jogadores.



"Mesmo na pré-época, o FC Porto já mostrava coisas boas. O Sérgio Conceição trouxe outra agressividade e agora jogam mais diretos para a baliza. São uma equipa mais agressiva e fico feliz por o FC Porto estar a passar esta boa fase. Espero que continue", confessa.



Confrontado também com os embates de Sporting e Benfica nesta ronda inaugural da prova, diante de Olympiacos e CSKA Moscovo, respetivamente, Castro assume que "esta primeira jornada da 'Champions' pode ser uma boa jornada" para as equipas portuguesas.



O desafio entre o FC Porto e o Besiktas, a contar para a primeira jornada do grupo G da 'Champions', está marcado para quarta-feira, às 19:45, no Estádio do Dragão.