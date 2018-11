Benfica mais longe dos oitavos da milionária

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Nov, 2018, 07:53 / atualizado em 08 Nov, 2018, 07:53 | Liga dos Campeões

Jonas inaugurou o marcador para os encarnados na primeira parte mas Dusac Tadic repôs a igualdade no segundo tempo.



No final do jogo da Luz, o treinador do Benfica, Rui Vitória, disse que não gosta de estar há quatro jogos sem vencer, acredita que a equipa vai ultrapassar os maus resultados, mas aceita a reação dos adeptos.





Apesar do sabor amargo do resultado, Rui Vitória gostou do jogo da equipa.Jonas marcou o golo dos encarnados mas lamentou o empate e admitiu que faltou pouco para chegar à vitória.Com o empate o Benfica precisa de recorrer à máquina de calcular nas duas jornadas que faltam até ao fim da fase de grupos da Liga dos Campeões.As “águias” precisam de vencer os próximo jogos do Grupo E, primeiro em casa do Bayern de Munique, depois em Lisboa com o AEK de Atenas.No outro jogo do Grupo E o Bayern Munique venceu o AEK por 2-0.Os alemães lideram este grupo com 10 pontos, mais dois do que o Ajax. O Benfica está em terceiro lugar com quatro pontos e o AEK continua sem pontuar.Na próxima jornada a 27 de novembro o Benfica desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayern de Munique e o AEK recebe o Ajax.