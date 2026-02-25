Em direto
Recuperação após temporais. Governo recebe partidos em São Bento para apresentar PTRR

Benfica visita Real Madrid com ambiente tenso após incidentes da Luz

Benfica visita Real Madrid com ambiente tenso após incidentes da Luz

O Benfica visita esta quarta-feira o Real Madrid, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, marcado pelos incidentes na Luz e acusações de racismo ao benfiquista Prestianni.

Lusa /
Foto: Lusa

VER MAIS
O jogo com os merengues acontece debaixo de um ambiente tenso, com o Benfica a apoiar o seu jogador, que sempre afirmou não ter referido as palavras das quais Vinicius Júnior o acusa, de lhe ter chamado mono (macaco).
Sem o extremo argentino em campo, punido preventivamente pela UEFA, num inquérito disciplinar que ainda decorre, o Benfica tem missão difícil no Estádio Santiago Bernabéu, onde precisa superar a derrota de 1-0 na primeira mão.

Para o embate, com início às 20h00 (hora de Lisboa) e arbitragem do esloveno Slavko Vincic, o Benfica não contará com Prestianni e o Real Madrid não terá o central Huijsen, ambos titulares no jogo da primeira mão.

Já o avançado francês dos merengues Kylian Mbappé está em dúvida para o jogo de hoje, devido a problemas físicos, não sendo certa a sua presença.

O Real Madrid deve ir a jogo com o médio uruguaio Fede Valverde, com a queixa do Benfica à UEFA, por agressão do médio ao lateral Samuel Dahl, a ser arquivada pelo organismo que supervisiona o futebol europeu.

E foi João Tralhão, adjunto de José Mourinho, que se apresentou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira. Mesmo sem o “líder” Mourinho no banco, João Tralhão assegura que as 'águias' se vão apresentar com um “plano de jogo claro”, esperando que o mesmo possa “surpreender” o adversário.

Já José Mourinho não se sabe onde poderá assistir ao encontro, mas o adjunto prometeu trabalhar a partir do banco, para que tudo decorra como planeado. Disse ainda esperar que a arbitragem não seja um obstáculo, referindo que "o benfica espera que seja um jogo justo e que respeitem a igualdade de critério que nós sentimos na primeira mão que foi diferente."
João Alves Domingos - Antena 1 

Ao abrir a conferência de imprensa, o assessor do Benfica logo avisou que o tema Prestiani, suspenso pela UEFA que investiga alegado ato de racismo sobre Vinicius Júnior no jogo da primeira mão, não seria abordado, uma vez que o clube e o presidente Rui Costa já o haviam feito.

Ainda assim, garantiu que “jogue A ou B, o Benfica vai manter o mesmo perfil”, acrescentando: “Vamos manter a nossa identidade. Queremos ter domínio do jogo num cenário que não é fácil, contra o Real Madrid, no Bernabéu. Manteremos a identidade, independentemente de quem estiver em campo”.

PUB
PUB