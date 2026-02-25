Benfica visita Real Madrid com ambiente tenso após incidentes da Luz

merengues acontece debaixo de um ambiente tenso, com o Benfica a apoiar o seu jogador, que sempre afirmou não ter referido as palavras das quais Vinicius Júnior o acusa, de lhe ter chamado mono (macaco). Sem o extremo argentino em campo, punido preventivamente pela UEFA, num inquérito disciplinar que ainda decorre, o Benfica tem missão difícil no Estádio Santiago Bernabéu, onde precisa superar a derrota de 1-0 na primeira mão. O jogo com osacontece debaixo de um ambiente tenso, com o Benfica a apoiar o seu jogador, que sempre afirmou não ter referido as palavras das quais Vinicius Júnior o acusa, de lhe ter chamado(macaco).





O Real Madrid deve ir a jogo com o médio uruguaio Fede Valverde, com a queixa do Benfica à UEFA, por agressão do médio ao lateral Samuel Dahl, a ser arquivada pelo organismo que supervisiona o futebol europeu.





E foi João Tralhão, adjunto de José Mourinho, que se apresentou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira. Mesmo sem o “líder” Mourinho no banco, João Tralhão assegura que as 'águias' se vão apresentar com um “plano de jogo claro”, esperando que o mesmo possa “surpreender” o adversário.



Já José Mourinho não se sabe onde poderá assistir ao encontro, mas o adjunto prometeu trabalhar a partir do banco, para que tudo decorra como planeado. Disse ainda esperar que a arbitragem não seja um obstáculo, referindo que "o benfica espera que seja um jogo justo e que respeitem a igualdade de critério que nós sentimos na primeira mão que foi diferente."

João Alves Domingos - Antena 1



Ao abrir a conferência de imprensa, o assessor do Benfica logo avisou que o tema Prestiani, suspenso pela UEFA que investiga alegado ato de racismo sobre Vinicius Júnior no jogo da primeira mão, não seria abordado, uma vez que o clube e o presidente Rui Costa já o haviam feito.



Ainda assim, garantiu que “jogue A ou B, o Benfica vai manter o mesmo perfil”, acrescentando: “Vamos manter a nossa identidade. Queremos ter domínio do jogo num cenário que não é fácil, contra o Real Madrid, no Bernabéu. Manteremos a identidade, independentemente de quem estiver em campo”.





Para o embate, com início às 20h00 (hora de Lisboa) e arbitragem do esloveno Slavko Vincic,Já o avançado francês dosKylian Mbappé está em dúvida para o jogo de hoje, devido a problemas físicos, não sendo certa a sua presença.