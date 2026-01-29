Benfiquista Andreas Schjelderup eleito o jogador da semana

O internacional norueguês tinha sido eleito o melhor em campo, no jogo da oitava e última jornada da fase de liga da `Champions`, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde marcou os dois golos aos `merengues`, aos 36 e 54 minutos, na quarta-feira.

O Benfica garantiu a presença no play-off da competição, depois de bater os madridistas por 4-2, terminando a fase de liga no 24.º lugar, com os mesmos nove pontos de Marselha, Pafos e Union Saint-Gilloise, mas com melhor diferença entre golos.

No jogo na Luz, as `águias` estiveram a perder por 1-0, depois de Kylian Mbappé ter marcado aos 30 minutos, mas Schjelderup, aos 36 e 54, e Pavlidis, de grande penalidade, aos 45+5, protagonizaram a `remontada`, apesar de o avançado francês também ter `bisado`, aos 57.

Nos instantes finais do jogo, com o Benfica a precisar de mais um golo para chegar ao 24.º lugar e superar o Marselha na tabela, foi o guarda-redes internacional ucraniano Trubin, no último lance da partida, a subir à área contrária para fazer o 4-2, aos 90+7.

Um momento em que Schjelderup já não estava em campo, depois de ter sido substituído aos 90+2.

Na eleição de jogador da jornada da `Champions`, Schjelderup ficou à frente de João Pedro (Chelsea), Malik Tillman (Bayer Leverkusen) e Alexis MacAllister (Liverpool), jogadores que também `bisaram` na noite europeia.