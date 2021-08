"Champions". Benfica procura confirmar entrada na fase grupos

Os golos de Rafa e Weigl na passada semana, no Estádio da Luz, pareciam encaminhar os encarnados para uma vitória confortável, mas o tento de Gakpo, na segunda parte, e as inúmeras defesas do guardião Vlachodimos traduziram uma diferença tangencial no resultado.No Philips Stadium, a tarefa da equipa comandada por Jorge Jesus não se prevê nada fácil, como, aliás, se viu na capital portuguesa, diante de um conjunto que apenas conseguiu atingir os grupos da prova milionária por três vezes na última década, mas recebe o clube lisboeta motivado, face à vitória conseguida na última ronda da liga holandesa – goleou em casa o Cambuur por 4-1.Com um registo imaculado, de seis vitórias em seis jogos, o Benfica apresenta-se igualmente na máxima força, apesar do triunfo conseguido na visita ao campo do Gil Vicente (2-0) ter sido alcançado já na reta final do desafio da terceira jornada da I Liga.

Benfica e PSV Eindhoven discutem uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões de Futebol no Philips Stadium, nos Países Baixos, a partir das 20h00, em jogo da segunda mão com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.