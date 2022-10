Club Brugge e Nápoles juntam-se ao City e seguem para os "oitavos"

Grande surpresa no grupo B, os belgas continuam a surpreender e hoje impuseram o nulo em Madrid, mantendo a crise de resultados na formação na qual alinha João Félix - não saiu do banco de suplentes -, tornando-se somente na segunda equipa do seu país a marcar presença nos `oitavos` da `champions`, após o Gent (2015/16).

Os belgas, que vinham de três vitórias, uma das quais por 4-0 em casa do FC Porto, asseguraram a passagem aos `oitavos` a duas jornadas do final da fase de grupos, independentemente ainda do resultado que se verificar hoje na Alemanha entre Bayer Leverkusen e FC Porto, e continuam sem sofrer qualquer golo na competição.

O Nápoles confirmou igualmente o seu bom momento de forma - lidera isolado a Liga italiana - e também já assegurou o apuramento para a fase seguinte da prova, ao receber e vencer hoje o Ajax por 4-2, chegando aos 12 pontos no grupo A, o qual integra ainda o Liverpool e o Rangers.

Marcaram para a formação napolitana Hirving Lozano (quatro minutos), Giacomo Raspadori (16), Khvicha Kvaratskhelia (62), de grande penalidade, e Victor Osimhen (90), enquanto Davy Klaassen (49) e Steven Bergwijn (83), de grande penalidade, marcaram pelo Ajax.