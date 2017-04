Cristiano Ronaldo é o primeiro a atingir os 100 golos na Liga dos Campeões

Lusa 18 Abr, 2017, 22:59 | Liga dos Campeões

Uma semana depois de ter atingido a centena nas competições europeias, com um 'bis' na Alemanha, no jogo da primeira mão, o capitão da seleção portuguesa partiu para o segundo encontro com 97 tentos na 'Champions' e alcançou os 100 quando completou o 'hat-trick' no prolongamento, aos 110 minutos.



Num jogo que terminou com vitória do Real Madrid, por 4-2, e com a sétima qualificação consecutiva dos atuais campeões europeus para as meias-finais, Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo aos 76 minutos e o segundo já no prolongamento, aos 105.



Sem contabilizar jogos de pré-eliminatória, o extremo português, de 32 anos, cumpriu hoje o seu 137.º jogo na 'Champions', 10 anos depois de se ter estreado a marcar nesta competição, ao serviço do Manchester United.



Ronaldo fez o seu primeiro tento na Liga dos Campeões a 10 de abril de 2007, na goleada dos 'red devils' sobre a Roma, por 7-1, em jogo da segunda mão dos quartos de final, no qual o madeirense acabaria por 'bisar'.



O avançado luso foi o melhor marcador nas últimas quatro temporadas -- em 2014/15 'ex-aequo' com Messi e Neymar -, com um recorde de 17 golos em 2013/14.