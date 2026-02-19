EM DIRETO
Debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento. Acompanhe aqui

Especialista defende que sanções contra casos de racismo no desporto são "exercício de marketing"

Especialista defende que sanções contra casos de racismo no desporto são "exercício de marketing"

A presidente da Associação de Filosofia do Desporto em Língua Portuguesa (AFDLP), Luísa Ávila da Costa, apelidou de "exercício de marketing" as sanções aplicadas contra o racismo no desporto, com destaque para o futebol.

RTP /
Reuters

VER MAIS
As declarações surgem na sequência da acusação de comentários racistas dirigidos a Vinícius Júnior pelo jogador do Benfica Gianluca Prestianni, no último encontro entre as ‘águias’ e o Real Madrid, no Estádio da Luz.

Em declarações à agência Lusa, Luísa Ávila da Costa defende que a mudança deve começar por uma reforma ao método de formação dos atletas em todo o mundo, reforçando que o foco na punição acaba por ignorar o “problema estrutural do racismo”.

"Se a resposta for apenas sancionatória, ficamos apenas no sintoma. O verdadeiro desafio é educativo. Estas campanhas tendem a ser um bocadinho mais performativas do que transformadoras. São um exercício de marketing, que depois não resolve os problemas”, justificou.

Para Luísa Ávila da Costa, a principal preocupação passa pela falta de preparação dos atletas em lidar com estas questões em campo, pois não recebem formação ética específica durante a carreira. 

Líder da AFDLP, Luísa também deixou críticas à “burocratização” de iniciativas que premeiam o combate ao ódio, como a utilização do cartão branco. A especialista acredita que, tal como os episódios de racismo não são resolvidos com punições, as melhores atitudes não podem estar dependentes de “recompensas”.

A especialista em ética no desporto destaca o ambiente vivido nos estádios de futebol, marcado pela "desinibição emocional coletiva", o que pode potenciar a perceção do insulto como uma arma. 

O duelo da primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, que o Real Madrid venceu por 1-0, acabou manchado pela polémica que já fez correr opiniões em todo o mundo. Autor do único golo da partida, Vinicius Júnior denunciou ao árbitro que terá sido vítima de um insulto racista na sequência do festejo.

O jogo foi interrompido aos 50 minutos, como obriga o protocolo antirracismo, ativado de imediato pelo árbitro François Letexier.

O Benfica já veio a público reiterar total confiança na versão de Prestianni, que nega os comentários, lamentando a "campanha de difamação" que acredita estar a ser feita contra o jogador e o clube ‘encarnado’. 

A UEFA abriu, entretanto, uma investigação ao caso. Se for considerado culpado, Prestianni pode enfrentar uma suspensão mínima de dez jogos. 
PUB
PUB