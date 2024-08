FC Porto com Noia e "Barça" na "Champions" de hóquei

Os "leões" terão de vencer um grupo 2 que inclui o Óquei de Barcelos e os franceses La Vendeénne, para ocuparem essa vaga.No grupo 1, de que sairá outro adversário do FC Porto, está o Follonica (Itália), o Voltregà (Espanha), o Reus (Espanha) e o Herringen (Alemanha).Neste formato,, além dos vencedores de dois outros grupos da fase de qualificação.Desses, poderá sair Valongo ou Riba d’Ave, no grupo 3 com Diessbach (Suíça) e Calafell (Espanha), ou o Sporting Tomar, colocado no quarto agrupamento com Dinan Quevert (França) e Sarzana (Itália).Os quartos de final têm partidas agendadas para março, na primeira mão, e abril, na segunda, com a "final four" marcada para maio.Na "Champions" feminina, este ano reduzida a oito equipas,As duas primeiras de cada um dos dois grupos avançam para as meias-finais.