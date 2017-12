FC Porto defronta Liverpool nos oitavos da milionária

Mário Aleixo - RTP 11 Dez, 2017, 11:16 / atualizado em 11 Dez, 2017, 12:09 | Liga dos Campeões

O sorteio realizou-se ao final da manhã, desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, com a presença do convidado Xavi Alonso, ex-futebolista espanhol.



Os “dragões”, segundos classificados do Grupo G da fase de grupos da competição, jogam agora frente aos ingleses com os jogos a realizarem-se a 13, 14, 20 e 21 de fevereiro de 2018 (primeira mão) e 6, 7, 13 e 14 de março (segunda mão).



O primeiro encontro realiza-se no Estádio do Dragão, no Porto, e a segunda em Anfield Road, em Liverpool.



A última vez que o FC Porto defrontou o Liverpool foi na época 2007/2008, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



A equipa inglesa ocupa, após 16 jornadas, o quatro lugar da "Premier League" a 16 pontos do primeiro lugar ocupado pelo Manchester City.



No jogo realizado este domingo a contar para o campeonato inglês o Liverpool empatou com o Evertona um golo.



Nesta altura a equipa comandada por Jurgen Klopp luta pelo segundo lugar encontrando-se a cinco pontos dessa posição ocupada pelo Manchester United.



Eis o quadro completo de jogos dos oitavos de final:



Juventus-Tottenham



Basileia-Manchester City



FC Porto-Liverpool



Real Madrid-Paris Saint Germain



Shakhtar-Roma



Sevilha-Manchester United



Chelsea-Barcelona



Bayern-Besiktas