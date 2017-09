Ibrahimovic na lista da`Champions`, Chelsea sem Diego Costa

04 Set, 2017, 17:41 / atualizado em 04 Set, 2017, 17:41 | Liga dos Campeões

Ainda a recuperar de uma lesão grave, que o obrigou a ser submetido a uma operação ao joelho direito, Ibrahimovic, não seria à partida opção para José Mourinho, treinador do Manchester United, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



"Penso que o Zlatan não vai jogar na primeira fase, mas espero que volte para as eliminatórias. Ele vai ser um 'joker' na segunda metade da temporada", disse o treinador português na sexta-feira.



Diego Costa, que se encontra em conflito com o seu treinador, Antonio Conte, mas que ainda faz parte da equipa dos 'blues', vai ficar de fora dos jogos da Liga dos Campeões. As últimas contratações do Chelsea, Davide Zappacosta e Danny Drinkwater, foram inscritos na competição europeia.



No Liverpool, o brasileiro Philippe Coutinho e o inglês Alex Oxlade-Chamberlain fazem parte dos inscritos dos 'reds'.



No Tottenham, Mauricio Pochettino, treinador dos 'spurs', escolheu o espanhol Fernando Llorente para ocupar a última vaga do ataque da equipa inglesa, deixando de fora Vincent Janssen.



O defesa do Manchester City Eliaquim Mangala, ex-FC Porto, manteve-se na lista dos escolhidos de Pep Guardiola, treinador dos 'citizens', após este dizer que não contava mais com o internacional francês.



O Benfica e o Manchester United defrontam-se na primeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, no dia 18 de outubro, no Estádio da Luz.