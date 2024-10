LC. Benfica tenta manter pleno de vitórias frente ao Feyenoord

Depois dos triunfos em casa do Estrela Vermelha (2-1) e na receção ao Atlético de Madrid (4-0), nos dois jogos anteriores, os encarnados voltam a atuar perante o seu público e têm a oportunidade de ficarem em boa posição para começarem a sonhar com uma eventual passagem à fase seguinte da prova.

Jan-Niklas Beste esteve em evidência no último jogo e poderá constituir a principal dúvida para esta noite fruto de dois golos apontados, mas não é expectável que volte a reunir a confiança por parte do técnico do Benfica, pois o ataque estará entregue a Kerem Aktürkoglu, Vangelis Pavlidis e Ángel Di María, os habituais titulares.

Nos neerlandeses Santiago Giménez está lesionado, a maior figura do Feyenoord está afastado durante três meses, depois de contrair um problema na coxa no passado mês de setembro.No lançamento da partida desta quarta-feira diante do Benfica, Brian Priske, treinador do Feyenoord, avisou para o poderio demonstrado pelos encarnados e frisou que, em relação à goleada encaixada, no passado mês de agosto frente às "águias", poucos elementos se mantém entre as primeiras opções: "".O Benfica pode assim chegar aos nove pontos, numa altura em que atravessa um bom momento desde que Bruno Lage tomou conta da equipa, somando vitórias para campeonato, "Champions" e Taça de Portugal, enquanto, do outro lado, o Feyenoord chega com uma vitória e uma derrota para a Liga dos Campeões, bem como de uma goleada (5-1) em casa do Go Ahead Eagles para a liga neerlandesa.As duas equipas já se defrontaram esta temporada, para a pré-temporada, tendo as "águias" goleado 5-0, numa altura em que ainda não existiam sinais de crise na equipa então comandada pelo alemao Roger Schmidt.O Benfica recebe o Feyenoord a partir das 20h00 de hoje, em encontro que vai ser dirigido pelo turco Umut Meler.