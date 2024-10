Bruno Lage anuncia regresso de Renato Sanches

"Vamos ser muito claros sobre isso porque não temos nada a esconder, tem feito trabalho longo, tínhamos previsão para voltar mais cedo, depois para mais tarde, o que posso confirmar é que o Renato está convocado para jogo de amanhã mas tivemos mais uma baixa, o Leandro Barreiro", revelou.





Leandro Barreiro, assim como Prestianni e Tiago Gouveia, não subiu ao relvado no treino desta manhã, ficando no ginásio.



Sobre o jogo com o Feyenoord admitiu: "O que importa é realçar que o trabalho que fizemos, não foi só contra o Atlético de Madrid. Preparamos sempre os jogos da mesma maneira. Saber o que fizemos bem no jogo anterior e conhecer ao detalhe o adversário seguinte. Propor uma estratégia, praticá-la e depois sentir a confiança dos jogadores. É isso que temos feito. Estamos confiantes, preparámos o jogo muito bem e a nossa confiança vem da parte de, quando estamos a transmitir a nossa ideia, os jogadores também sentirem essa confiança. É esse o nosso objetivo. Amanhã, perante os nossos adeptos, queremos voltar a fazer um grande jogo".



Sobre a obrigatoriedade de alcançar um lugar nos oito primeiros ou no play-off afirmou: "Não vou entrar nessa lengalenga. Vocês acabaram de ver um bom exemplo. Quase fiquei sem palavras depois da conferência do Fredrik (Aursnes), está completamente focado no jogo de amanhã. Temos de ir para o jogo com total ambição, conquistarmos os três pontos. Ainda para mais num formato diferente. Há uma teoria, mas queremos assegurar a prática. Seis pontos não garantem nada e amanhã queremos juntar mais três".





Aursnes prevê dificuldades





Aursnes, médio do Benfica, fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Feyenoord, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões. Além das dificuldades do jogo, lembrou o que mudou em relação aos encarnados desde a chegada de Bruno Lage.



"Estou ansioso pelo jogo, contra a minha antiga equipa, será um jogo difícil, porque é uma boa equipa, tivemos um bom início, mas foram só dois jogos, há mais seis por jogar, estamos focados no jogo de amanhã e no que podemos fazer", começou por dizer em conferência de Imprensa.



"Temos estado bem, ele veio com energia e entusiasmo, o estilo de jogo dele encaixa muito bem. Foi claro e honesto na forma como quer jogar e torna mais fácil para nós jogadores perceber e passá-lo para dentro de campo. Todos sabem em que direção ir", sublinhou.



Em relação ao regresso ao meio-campo, após sair da zona de raiz com Roger Schmidt, foi claro: "Estou confortável a jogar na posição em que estou agora, é a posição em que talvez tenha jogado mais na minha carreira. Na época passada estava sempre aberto a jogar onde fosse, ainda estou, estou aberto a jogar em qualquer posição, onde o mister me disser para jogar, eu jogo. Na época passada não foi assim tão estranho, não foi um problema para mim, porque o treinador queria que jogasse lá e foi o que fiz, tentei dar o melhor", concluiu.