Sporting perde liderança do campeonato para Benfica ao empatar com Braga

O campeão em título Sporting perdeu para o Benfica a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar a um golo na receção ao Sporting de Braga, no encontro de encerramento da 28.ª jornada. O sueco Viktor Gyökeres adiantou os leões, aos 15 minutos, para o seu 31.º golo na prova, mas, aos 87, o suplente Afonso Patrão, entrado pouco antes, empatou para os arsenalistas, que acabaram com 10, por expulsão de João Moutinho, aos 90+5. O conjunto de Rui Borges passou a somar 66 pontos, menos dois do que o agora líder isolado Benfica, que no domingo venceu por 4-1 no reduto do FC Porto, que caiu para quarto, com 56, ultrapassado pelo Sporting de Braga, terceiro, com 57.