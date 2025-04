I Liga. FC Porto - SL Benfica

O FC Porto, terceiro classificado com 56 pontos, recebe o Benfica, segundo com 65, este domingo, às 20:30, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Um jogo em que a equipa 'encarnada' vem de uma série de oito vitórias seguidas, com as ‘águias’ a testar a recente retoma dos anfitriões, que ganharam os últimos dois desafios e entram em campo com 56 pontos, a nove dos rivais lisboetas, quando há 21 por disputar.



Já os 'azuis e brancos', além de querer aproximarem-se das duas primeiras posições, únicas de acesso à Liga dos Campeões, o FC Porto tenta não vacilar na luta pelo último lugar do pódio e descolar à condição do Sporting de Braga, opositor do Sporting na segunda-feira, no fecho da ronda.











FC Porto





O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, recusou hoje atribuir favoritismo a qualquer uma das equipas no 'clássico' de domingo, frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, a contar para a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“São jogos à parte. Não interessa a forma com que cada equipa chega, nem a posição na tabela. No fim, são partidas onde isso não conta, onde evidentemente não há favoritos”, afirmou o técnico portista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Anselmi reforçou a importância do momento competitivo e mental da sua equipa, destacando a motivação do grupo para um dos jogos mais esperados da época, perante os seus adeptos.









SL Benfica





O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou hoje que o desafio contra o FC Porto, na I Liga de futebol, é “muito importante” mas “não é decisivo”, e antecipou um clássico “quentinho” no Estádio do Dragão.

Sem se deter, na mesma resposta inicial, previu que o clássico “seja quentinho, como todos os outros”, e vincou que “o mais importante é a mentalidade vencedora e a ambição de vencer o jogo”.









“Antes de mais, dizer que é um jogo muito importante para nós, mas não é decisivo. É um jogo muito importante, em que vamos com a ambição de jogar bem, ter um futebol ofensivo e vencer o jogo”, começou por dizer o técnico, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão, no Seixal.