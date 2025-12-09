Nápoles vem à Luz para vencer e manter os olhos nos oitavos da Champions

Conte, que falava em conferência de imprensa de antevisão do jogo da sexta jornada da fase de liga com os 'encarnados', começou por mostrar-se satisfeito em rever José Mourinho, mas manteve o foco no jogo com o Benfica, até porque é exatamente isso que pede aos jogadores napolitanos.



"Na cabeça dos jogadores não deve existir nada de diferente em relação a todos os outros jogos que fizemos. Todos os jogos são importantes para nós. Não tivemos muito tempo para preparar este jogo, mas sabemos que o Benfica é uma forte equipa e que, na sexta-feira, teve uma excelente prestação frente ao Sporting (1-1), que é bicampeão", alertou.



Certo é que o Nápoles apenas tem o foco na busca pela vitória, num jogo que considera importante para as duas equipas na luta pelos pontos.



"Sabemos que podemos ganhar três pontos, que são importantes para nós e para o Benfica. Vamos dar tudo e no final vamos ver o resultado. É um jogo entre o Nápoles e o Benfica. É um jogo importante para o Benfica, que tem a necessidade de ganhar. Temos sete pontos e o Benfica três. Espero que seja um bom jogo e que ganhe o melhor", realçou.



Também David Neres, que representou o Benfica nas temporadas 2022/23 e 2023/24, pensa na conquista dos três pontos, embora apresente algumas ressalvas.



"Espero um jogo muito difícil. Sei que o Benfica é muito forte aqui na Luz. Mas estamos aqui para vencer e estamos preparados", garantiu.



Uma vitória lança o Nápoles para os oitavos de final da Liga dos Campeões, um fator que Conte deixa 'escondido', embora queira que seja "um jogo digno do Nápoles", apesar das alterações forçadas fruto das lesões.



"A equipa cresceu do ponto de vista da responsabilidade. Os jogadores que chegaram começaram a perceber certas dinâmicas e passaram a jogar mais. Penso que melhorámos, a maturidade demonstra que têm uma grande responsabilidade", concluiu o treinador.



O Benfica, 31.º classificado da fase de liga da Liga dos Campeões, com três pontos, recebe esta quarta-feira, às 20:00, o Nápoles, 20.º, com sete, em jogo que será arbitrado pelo esloveno Slavko Vincic.

