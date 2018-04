O pontapé de bicicleta de Ronaldo que arrebatou Itália. E o mundo

RTP Comentários 04 Abr, 2018, 10:19 / atualizado em 04 Abr, 2018, 10:26 | Liga dos Campeões

Foi aos 64 minutos de jogo, na sequência de um centro de Carvajal, que Ronaldo atirou a bola para o fundo das redes italianas com um magistral pontapé de bicicleta.



Eis aqui o momento.



Cristiano Ronaldo havia já colocado o Real Madrid em vantagem. Embora a perder por 2-0, os adeptos do emblema italiano não puderam deixar de aplaudir o segundo golo do português e até o treinador dos, Zinedine Zidane, ergueu as mãos à cabeça.Aos 33 anos, Ronaldo tornou-se na noite de terça-feira o primeiro futebolista a marcar em dez partidas consecutivas da Liga dos Campeões.O internacional português ainda assistiu Marcelo, aos 72 minutos, para o terceiro golo do Real. A segunda mão dos quartos-de-final acontece dentro de uma semana no Santiago Bernabéu, em Madrid.