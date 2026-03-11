Real Madrid e PSG com vitórias expressivas sobre Manchester City e Chelsea

(Foto: Yoan Valat - EPA)

O capitão Federico Valverde foi a grande figura da partida no Santiago Bernabéu, ao marcar o seu primeiro hat-trick na carreira num intervalo de apenas 22 minutos durante a primeira parte. Os golos surgiram aos 20', 27' e 42', deixando a equipa de Pep Guardiola numa posição muito difícil para a segunda mão.Em Paris, os atuais campeões em título, PSG, conseguiram uma vantagem folgada após uma reta final demolidora. O jogo esteve empatado duas vezes (golos de Bradley Barcola e Ousmane Dembélé para o PSG; Malo Gusto e Enzo Fernández para o Chelsea).O desempate surgiu nos últimos 20 minutos com um golo de Vitinha e um bis rápido de Khvicha Kvaratskhelia, que entrou vindo do banco para sentenciar o marcador.As partidas da segunda mão estão agendadas para o dia 17 de março, no Etihad Stadium e em Stamford Bridge, respetivamente.