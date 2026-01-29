Liga dos Campeões
Real Madrid ou Inter no caminho do Benfica no play-off
O Benfica conhece esta sexta-feira o seu adversário para o play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Em caso de triunfo sobre Inter de Milão ou Real Madrid, numa eliminatória a duas mãos, as 'águias' podem encontrar o Sporting na próxima fase.
O sorteio entre as equipas da 9ª à 24.ª posição da fase de liga da Champions realiza-se esta sexta-feira, dois dias após a conclusão desta primeira etapa da competição. A definição dos jogos tem por base a classificação final da fase de liga da Liga dos Campeões.
O Benfica ocupa, precisamente, a última vaga de acesso à próxima ronda, onde pode reencontrar o Real Madrid (9.º) ou defrontar o Inter (10.º). Quem não for sorteado como seu adversário, joga com o 23.º classificado Bodo/Glimt.
Ultrapassando o próximo adversário na Liga dos Campeões, as ‘águias’ juntam-se aos oito emblemas já apurados, entre eles o Sporting.
A curiosidade desta fase a eliminar da competição é que equipas do mesmo país já se podem defrontar e a formação de Rui Borges pode mesmo cruzar caminho com os encarnados.
O sorteio que define os encontros dos oitavos de final realiza-se depois a 27 de fevereiro e no emparelhamento do jogo do Benfica (com Real Madrid ou Inter) estão os compatriotas do Sporting e o Manchester City.
De resto, o sorteio para os play-offs, que se realiza a 30 de janeiro às 11h00 (hora de Portugal), em Nyon, na Suíça, vai definir os duelos entre os 11.º/12.º classificados e os 21.º/22.º, 13.º/14.º e 19.º/20.º e, finalmente, entre os 15.º/16.º e os 17.º/18.º classificados.
Antes disso ainda se realizam os play-offs. A primeira mão está marcada para 17 e 18 de fevereiro e o segundo confronto das eliminatórias joga-se uma semana depois.