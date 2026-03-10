Treinador do Bodo/Glimt prepara embate com "uma das melhores equipas da Europa"

"O Sporting é uma equipa claramente de ataque. Tem uma forma de jogar de risco elevado, mas também são muito inteligentes, porque colocam muitos jogadores atrás da bola. Temos de ser muito bons no passe para não abrir espaços e dar-lhes oportunidades", advertiu Kjetil Knutsen, em conferência de imprensa, na cidade norueguesa de Bodo.

Apesar da fama atacante que acompanha os `leões`, o treinador norueguês acredita que o Sporting também vai ter alguns cuidados no primeiro jogo da eliminatória e não deixará de "manter o equilíbrio", ainda que destaque o avançado colombiano Luis Suárez, melhor marcador da equipa lisboeta na época 2025/26, com 35 golos, em 42 jogos.

"Os melhores jogadores do Sporting são muito bons. Suárez é um jogador difícil [de marcar] e temos de ter cuidado com ele. É inteligente e está a marcar muitos golos. Mas não devemos individualizar, temos é que ver como podemos defender perante uma equipa que tem um ataque muito bom", assinalou.

Knutsen considerou que o facto de o Sporting estar numa fase avançada na temporada, enquanto o Bodo/Glimt inicia a sua na Noruega, constitui uma pequena vantagem para os `leões`, mas lembrou o histórico recente muito positivo com equipas portuguesas, em referência às vitórias sobre FC Porto (3-2) e Sporting de Braga (2-1), na Liga Europa da época passada.

"Temos bons resultados contra equipas de Portugal, com certeza, mas esta é uma equipa diferente. Sabemos que estamos a jogar contra uma das melhores equipas da Europa. Temos de estar prontos para um jogo físico e com intensidade muito alta", reforçou o técnico, de 57 anos.

Para o guarda-redes russo Nikita Haikin, é importante que o Bodo/Glimt repita frente ao Sporting, "o que tem feito durante este ano", em que venceu Manchester City (3-1) e Atlético de Madrid (2-1), garantindo dessa forma a presença no play-off de acesso aos `oitavos`, no qual venceu os dois jogos com o Inter Milão, vice-campeão europeu, por 3-1 e 2-1.

"Precisamos de nos concentrar em nós próprios, no nosso desempenho, e tentar obter um bom resultado. Reparamos que as pessoas acham que somos favoritos, mas nós não sentimos isso. Acho que essas pessoas estão a subavaliar as qualidades do Sporting (...), uma equipa ofensiva, que pressiona muito", referiu o guarda-redes, de 30 anos.

O Bodo/Glimt, 23.º classificado da fase de liga, recebe o Sporting, sétimo colocado e apurado diretamente para os oitavos de final, na quarta-feira, em jogo da primeira mão, com início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Bodo, na Noruega, que será dirigido pelo árbitro eslovaco Ivan Kruzliak.