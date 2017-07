Messi fica no FC Barcelona por mais três anos

Mário Aleixo - RTP 05 Jul, 2017, 11:03 / atualizado em 05 Jul, 2017, 11:44 | Espanha

O FC Barcelona chegou a acordo com o futebolista internacional argentino Lionel Messi para prolongar o contrato por mais três anos, até 2021, anunciou o clube espanhol no seu sítio oficial na Internet.



O avançado, de 30 anos, designado melhor jogador mundial por um recorde de cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015), terminava o contrato com os catalães no fim da época 2017/2018.



De acordo com a nota publicada pelo clube catalão, o acordo será oficializado nas próximas semanas, quando Messi regressar do período de férias.



"O clube festeja a continuidade da ligação com o melhor jogador da história, formado no clube, no qual passou toda a carreira profissional e que é o símbolo de uma era de sucessos extraordinários", indica o comunicado.



O Barça não fez referência aos valores envolvidos, ainda que o diário desportivo Marca avance com uma cláusula de rescisão no valor de 300 milhões de euros, e também não menciona a existência de um período de um ano adicional de opção, noticiado pela comunicação social espanhola.



Messi chegou com 13 anos ao centro de formação do FC Barcelona, tendo-se tornado na maior referência do clube catalão, pelo qual marcou 507 golos, em 583 jogos, tendo conquistado, entre outros troféus, quatro Ligas dos Campeões e oito campeonatos de Espanha.