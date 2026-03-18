Borja Sainz garante que a falta de golos não o preocupa

O espanhol, de 25 anos, faturou pela última vez na 15.ª ronda da I Liga, com um 'bis' frente ao Alverca (3-0), mas considera que os seus desempenhos têm contribuído positivamente para o bom momento de forma que o conjunto 'azul e branco' atravessa.



"Não me preocupa, porque estamos aqui para ajudar a equipa. É sempre bonito marcar golos. O Estugarda é uma equipa muito boa e estamos preparados para fazer bem as coisas. O mais importante é que temos conseguido estar bem", disse Borja Sainz, ao lado do técnico Francesco Farioli, em conferência de imprensa no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.



Por esse mesmo motivo, rejeita a ideia de que possa estar numa fase menos positiva e garante que o surgimento dos números será uma consequência natural do seu trabalho: "Não me importo com o que dizem de fora, mas sim o que se passa cá dentro. Quando falo com a equipa técnica, demonstram estar satisfeitos com o meu trabalho. Os golos e as assistências vão chegar. O trabalho diário dá os seus frutos, estou tranquilo".



Em concordância com Farioli, Borja Sainz espera que o encontro de quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, seja "diferente" do desafio da primeira mão, que os 'dragões' venceram por 2-1, esperando um desafio de grande exigência.



"Será um jogo diferente. Sei que fizemos bem as coisas lá [em Estugarda], mas o Estugarda é uma equipa muito boa, que certamente virá com tudo. Será um jogo intenso, mas estamos preparados e com a cabeça no sítio para saber que eles vão tentar a reviravolta", anteviu.



Sobre a concorrência de Oskar Pietuszewski, que não poderá ser opção para quinta-feira, por não estar inscrito na Liga Europa, mas que marcou nos últimos três desafios realizados no campeonato, destacou a boa relação que mantém com o jovem polaco.



"Sou um dos jogadores que tem mais minutos. Agora veio o Oskar e mantenho uma relação muito boa com ele. É um grande jogador e uma grande pessoa. Apesar da idade que tem, é muito maduro e sabe estar no balneário. Tem um grande percurso pela frente, porque é um grandíssimo jogador", disse o extremo, sobre o reforço de janeiro dos 'azuis e brancos'.



O jogador ainda falou sobre Thiago Silva, que regressa às opções após ausência por motivos familiares, e poderá atingir o 1000.º jogo da carreira: "Desde que chegou, tem tido um grande coração e vontade de ajudar a equipa. Dou as condolências à sua família. Também vivi o mesmo há pouco tempo e sei o quão duro é. Espero que faça um grande jogo e marque um golo para dedicar à sua mãe".



O FC Porto recebe, no Estádio do Dragão, no Porto, os alemães do Estugarda, a partir das 20:00 de quinta-feira, sob arbitragem do inglês Anthony Taylor.