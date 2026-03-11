Carlos Vicens espera dificuldades do Ferencváros, mas frisa ambição do Braga

"O Ferencváros é uma equipa com espírito competitivo muito alto, que se adapta a diferentes estilos de jogo, consegue ser agressiva, mas também sabe jogar e ter o controlo quando isso é necessário", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão, já em Budapeste.

Após o sexto lugar na fase de liga da Liga Europa, "agora é diferente, há um elemento especial", porque "a este nível só pode passar um", notou Carlos Vicens, na véspera do duelo da primeira mão.

"A equipa está motivada e empenhada para fazer uma boa eliminatória, sabendo das dificuldades que vai encontrar, porque é uma oportunidade histórica para o Ferencváros chegar aos `quartos`", salientou.

O treinador espanhol quer o Sporting de Braga "com muita atenção a detalhes que podem ser determinantes" e disse ter analisado "todos os perigos" que o adversário pode trazer, frisando a necessidade de os `arsenalistas` saberem "adaptar-se a diferentes momentos, alturas mais igualadas e outras a pender para um lado ou outro".

"Não é expectável chegar aqui e esperar uma eliminatória fácil. Apanhas só quem merece estar", destacou.

O treinador espanhol reforçou a ideia de que a sua equipa "está forte, com ambição e muito motivada".

"Era um dos objetivos da temporada chegar a esta fase da competição e conseguir a qualificação direta para esta fase. Conseguimos e isso dá-nos uma ilusão tremenda de fazer mais uma grande eliminatória", disse.

Sporting de Braga e Ferencváros defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Ferencváros, em Budapeste, na Hungria, num jogo que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.