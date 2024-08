LE. Braga procura uma vitória frente ao Rapid Viena

Com um novo modelo nas competições europeias da UEFA, para Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência, o Sporting de Braga, depois de ultrapassar duas pré-eliminatórias, procura hoje ganhar vantagem na derradeira ronda de qualificação.A equipa bracarense, que mudou de treinador já no arranque de época, com a saída de Daniel Sousa em 11 de agosto e a entrada de Carlos Carvalhal, recebe os austríacos (20h30) e disputa a segunda mão dentro de uma semana, em 29 de agosto (20h00).Antes, o Sporting de Braga afastou os israelitas do Maccabi Petah Tikva (2-0 e 5-0 fora) e os suíços do Servette (0-0 em casa, ainda com Daniel Sousa, e 2-1 fora, já com Carlos Carvalhal).





Para o jogo desta noite Carvalhal irá contar com várias ausências e uma incógnita. Matheus, na baliza, é a grande dúvida - Carvalhal garantiu que treinou "sem dores", mas apenas no último treino terá "certezas absolutas" -, Moutinho, Paulo Oliveira, Niakaté (todos lesionados) e Banza (questões disciplinares) são as ausências confirmadas.





Pela frente, a equipa minhota terá um adversário com um registo quase perfeito nos primeiros oito jogos da época: sete vitórias, 17 golos marcados, três sofridos e apenas um empate. Em cima disso, a equipa austríaca parece ter sofrido um pequeno "upgrade" para esta época, com vários reforços de nível interessante. Entre eles, Dion Beljo - emprestado pelo Augsburg, da Bundesliga -, que já faturou quatro golos em 509 minutos.